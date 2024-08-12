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В РФ растет популярность автопутешествий, но не хватает придорожной инфраструктуры

Эксперты рассказали о росте популярности автотуризма в РФ и указали на проблемы

Отечественный автотуризм находится на пике популярности у россиян и имеет большой потенциал для развития. Об этом рассказала исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

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«Согласно опросам, путешествия на автомобилях являются одним из наиболее популярных видов туристического отдыха среди жителей России», – уточнила топ-менеджер.

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Отмечается, что более 80% россиян когда-либо отправлялись на машине в другой город или регион для культурных и развлекательных целей, отметила эксперт. При этом в отрасли есть проблемы, одной из который является дефицит придорожной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам, отмечает руководитель проектов в бюро территориального развития Atlas Дарья Коваленко. Речь идет о многофункциональной, безопасной и инклюзивной инфраструктуре, в том числе с учетом интересов детей.

«Портрет туриста меняется, необходимо актуализировать запросы и делать ставку на будущих пользователей, современные технологии и новые сценарии поведения», – считает специалист.

Еще одним препятствием для развития отечественного автотуризма является отсутствие агрегированной информации о маршрутах, подчеркивает Коваленко. Туристы хотят получать информацию здесь и сейчас, чтобы не тратить много времени на самостоятельную аналитику, объясняет эксперт. Коваленко считает, что решением проблемы могут стать новые цифровые сервисы: приложения с картами маршрутов, кемпингов, многофункциональных придорожных комплексов, тематических маршрутов. Чтобы сделать автопутешествия максимально разнообразными, необходимо делать акцент на природных, культурных и исторических местах на маршрутах путешествий.

Российские туристы, в основном, жалуются на плохое качество дорог, недостаточное освещение на трассах, невозможность передвигаться на одинаковой скорости на протяжении всей поездки, отсутствие мобильной связи и интернета на многих участках пути, перечисляет исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), треть опрошенных россиян указывают на ограниченное количество кафе, ресторанов, столовых и магазинов вдоль трасс между населенными пунктами.

Напомним, на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ» есть информация о 50 наиболее популярных туристических маршрутах для автопутешественников в 47 регионах РФ. Туристам предлагается изучить центр России, север и юг страны, а также Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Маршруты проложены по Алтаю, Камчатке, Карелии, Архангельску, Пскову, Великому Новгороду, Золотому кольцу, из Москвы в Петербург, в Ростов-на-Дону и Крым. Подробные путеводители содержат информацию о маршруте и находящихся на нем достопримечательностях. В описании каждого маршрута есть информация о стоянках, отелях, заправках и т. д.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения в части развития автомобильного туризма в РФ, в рамках которых планируется создать и развивать автомобильные туристские маршруты, в первую очередь те, в состав которых входят трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

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Источник: vedomosti.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
12.08.2024
Фото:Unsplash
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