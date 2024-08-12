В РФ растет популярность автопутешествий, но не хватает придорожной инфраструктуры

Эксперты рассказали о росте популярности автотуризма в РФ и указали на проблемы

Отечественный автотуризм находится на пике популярности у россиян и имеет большой потенциал для развития. Об этом рассказала исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

«Согласно опросам, путешествия на автомобилях являются одним из наиболее популярных видов туристического отдыха среди жителей России», – уточнила топ-менеджер.

Отмечается, что более 80% россиян когда-либо отправлялись на машине в другой город или регион для культурных и развлекательных целей, отметила эксперт. При этом в отрасли есть проблемы, одной из который является дефицит придорожной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам, отмечает руководитель проектов в бюро территориального развития Atlas Дарья Коваленко. Речь идет о многофункциональной, безопасной и инклюзивной инфраструктуре, в том числе с учетом интересов детей.

«Портрет туриста меняется, необходимо актуализировать запросы и делать ставку на будущих пользователей, современные технологии и новые сценарии поведения», – считает специалист.

Еще одним препятствием для развития отечественного автотуризма является отсутствие агрегированной информации о маршрутах, подчеркивает Коваленко. Туристы хотят получать информацию здесь и сейчас, чтобы не тратить много времени на самостоятельную аналитику, объясняет эксперт. Коваленко считает, что решением проблемы могут стать новые цифровые сервисы: приложения с картами маршрутов, кемпингов, многофункциональных придорожных комплексов, тематических маршрутов. Чтобы сделать автопутешествия максимально разнообразными, необходимо делать акцент на природных, культурных и исторических местах на маршрутах путешествий.

Российские туристы, в основном, жалуются на плохое качество дорог, недостаточное освещение на трассах, невозможность передвигаться на одинаковой скорости на протяжении всей поездки, отсутствие мобильной связи и интернета на многих участках пути, перечисляет исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), треть опрошенных россиян указывают на ограниченное количество кафе, ресторанов, столовых и магазинов вдоль трасс между населенными пунктами.

Напомним, на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ» есть информация о 50 наиболее популярных туристических маршрутах для автопутешественников в 47 регионах РФ. Туристам предлагается изучить центр России, север и юг страны, а также Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Маршруты проложены по Алтаю, Камчатке, Карелии, Архангельску, Пскову, Великому Новгороду, Золотому кольцу, из Москвы в Петербург, в Ростов-на-Дону и Крым. Подробные путеводители содержат информацию о маршруте и находящихся на нем достопримечательностях. В описании каждого маршрута есть информация о стоянках, отелях, заправках и т. д.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручения в части развития автомобильного туризма в РФ, в рамках которых планируется создать и развивать автомобильные туристские маршруты, в первую очередь те, в состав которых входят трассы М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток».

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Источник: vedomosti.ru