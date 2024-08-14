Санкции нипочем: во Владивосток машины как ввозили, так и ввозят

Веденные Японией ограничения не снизили объем ввоза машин в Приморье за год

Оказалось, что введение Японией ограничений на экспорт не повлияло на объемы ввоза автомобилей в Приморье за последний год.

Согласно данным Владивостокской таможни, за первые семь месяцев 2024 года было оформлено 144 тысячи автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования.

Среднемесячный объем ввоза японских автомобилей остается на уровне прошлогодних показателей, которые наблюдались до введения Японией ограничений на экспорт машин определенных категорий.

В пресс-службе таможни уточнили, что только в июле было оформлено 26 тысяч автомобилей, что подтверждает сохранение прежнего уровня ввоза. В июле 2024 года объем ввоза даже немного увеличился по сравнению с июнем - на 500 автомобилей.

Кроме того, Уссурийская таможня (через нее в Приморье попадает китайский импорт) отметила значительный рост ввоза китайских автомобилей. За первые пять месяцев 2024 года объем ввоза машин из Поднебесной физлицами увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: с 308 до 2306 шт.

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Японское правительство 28 июля 2023 года объявило запрет на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также всех гибридных машин и электромобилей. Запрет вступил в силу 9 августа 2023 года, что сначала привело к снижению объема ввоза автомобилей во Владивосток, однако уже с ноября 2023 года объемы ввоза снова начали расти.

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Источник: ТАСС