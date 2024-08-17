Как не потерять багаж на стыковочном авиарейсе

Россиянам дали 5 советов, чтобы не потерять багаж во время авиаперелета

Чтобы ваши сумки, чемоданы, рюкзаки и другая кладь не остались в аэропорту вылета и не отправились куда-то другим рейсом, нужно соблюсти пять правил, которые помогут снизить вероятность утраты имущества.

Старые бирки на багаже

От них нужно избавиться, чтобы не запутать сотрудников службы логистики. Коллекционирование похвально, но только не в случае с чемоданом или дорожной сумкой. Электроника ошибочно считает старую бирку на транспортировочной ленте при распределении багажа в аэропорту, и ваша поклажа отправится в самостоятельное путешествие.

Время прихода на стойку регистрации

Приходите как можно раньше и не затягивайте с регистрацией на рейс, чтобы не сдавать багаж в самый последний момент. Если вы придете на регистрацию очень поздно, ваши сумки и чемоданы отправятся на борт самолета в последнюю очередь. Как итог – их могут попросту не успеть загрузить в багажное отделение лайнера или отложат для отправки следующим рейсом.

Индивидуальные отличия багажа

Зачастую пассажиры выхватывают из потока замотанных в пленку похожих сумок и чемоданов на транспортировочной ленте не свой багаж. Не страшно, если это обнаружилось сразу в аэропорту. Поэтому, чтобы ваши вещи никто по ошибке не принял за свои, берите в поездку сумки и чемоданы ярких расцветок. Можно купить пестрый защитный чехол, или повязать на ручку яркую ленту, или закрепить приметную бирку. На ней можно даже указать свои данные.

Планируйте время на пересадку

На прямых авиаперелетах риск потерять свой багаж наименьший. Но если вам предстоит стыковочный рейс, то при планировании маршрута с пересадками оставляйте достаточный запас времени на транзит. Иначе ваш багаж могут попросту не успеть передать на другой самолет.

Если предстоит полет с пересадкой по одному билету, то попросите зарегистрировать багаж сразу до конечного пункта, без получения и повторной его сдачи в стыковочном аэропорту. Если перелет будет по двум отдельным билетам или по одному, но с обязательным получением багажа на стыковке, нужно закладывать на такую пересадку не менее трех часов.

Просите наклейку Fragile

Сдавая чемодан в аэропорту, сообщите сотруднику авиакомпании на стойке регистрации, что в багаже есть хрупкие вещи. В этом случае на него должны наклеить стикер Fragile (хрупкий – англ.). С такой наклейкой с багажом будут обращаться аккуратнее и положат его поверх других сумок и чемоданов. Ваша поклажа будет на виду и с большей вероятностью нигде не потеряется.

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Источник: auto.mail.ru