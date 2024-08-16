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Россияне стали чаще арендовать каршеринг для путешествий

Россияне почти на 70% стали чаще арендовать каршеринг на длительные поездки

Каршеринговые сервисы зафиксировали рост спроса на длительную аренду автомобиля по итогам первого полугодия 2024 года. Об этом сообщили в «Делимобиле» и «Ситидрайве».

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«"Делимобиль" зафиксировал рост интереса к длительной аренде автомобилей (от одного дня) по итогам I полугодия 2024 количество таких поездок увеличилось на 67% год к году. Пик спроса пришелся на май и июнь - каршеринг способствует росту числа поездок между городами и развитию внутреннего туризма в России, выступает заменой личному автомобилю и другим типам транспорта», – уточнили в сервисе.

Чаще всего россияне арендовали автомобили класса «Эконом». В «Ситидрайве» зафиксировали рост спроса на разные варианты долгосрочной аренды автомобилей в I полугодии 2024 года во всех городах присутствия сервиса. Отмечается, что за это время количество заказов по пакетным тарифам от одного дня в сервисе выросло на 28%, а количество заказов в сегменте долгосрочной аренды от одного до 18 месяцев увеличилось на 13%.

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При этом жители Сочи чаще предпочитают поминутный тариф, это обусловлено использования каршеринга туристами: отдыхающие, как правило, арендуют машину для коротких поездок в каршеринге, а для длительной аренды от одного дня берут машину в классическом прокате «Ситидрайв рент», уточнили в «Ситидрайв».

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
Количество просмотров 3
16.08.2024
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
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