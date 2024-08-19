Туры «все включено»: в Крым в бархатный сезон дешевле, чем в Сочи

АТОР: цены в отелях Крыма осенью на 20-30% дешевле, чем в Сочи

Республика Крым из всех черноморских направлений демонстрирует лучшую динамику бронирований в бархатный сезон из-за более низких цен. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, номер на семь ночей в трехзвездочной гостинице Крыма с питанием по «полному пансиону» стоит примерно 39 тыс. рублей.

«По оценкам экспертов "Русского экспресса" и Fun&Sun, отдых в Крыму на "полном пансионе" и "все включено" обходится дешевле, чем в Сочи (с теми же типами питания), примерно на 20-30%. По данным "Алеан", в бархатный сезон номер на семь ночей в отеле [категории] "три звезды" с питанием "все включено" в Крыму сейчас стоит около 39 тыс. руб. за двоих. В Сочи номер в отеле аналогичной категории обойдется от 54 тыс. руб.», – отмечают в ассоциации.

Причем в Крыму список услуг по схеме «все включено» более ограниченный, чем в Сочи, подчеркнули в АТОР. В Крыму цены в бархатный сезон значительно ниже, чем в Сочи, и поэтому это направление востребовано больше в части бронирований. От 60 до 95% заявок приходится на отели и санатории с питанием «все включено».

Согласно данным туроператора Fun&Sun, количество бронирований отелей с такой системой питания на осень выросло на 70% в сравнении с 2023 годом.

Чаще всего в Крыму туристы бронируют отели в Ялте, Алуште, Судаке и Евпатории, причем почти 60% бронирований приходится на трехзвездочные и четырехзвездочные отели.

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Источник: Ассоциация туроператоров