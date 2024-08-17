Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде

Состоялся дебютный рейс туристического поезда «Чанлюйхао» из России в Китай

Между Россией и Китаем запустили новый туристический поезд, который обещает стать настоящим прорывом в сфере путешествий. Речь идет о поезде «Чанлюйхао», отправившемся в свой дебютный рейс, что было торжественно отмечено в генконсульстве России в Шэньяне.

«Чанлюйхао» – это не просто поезд, а проект, который призван развиваться постепенно, проходя три стадии своей эволюции.

На начальном этапе поезд будет следовать параллельно реке Туманная, которая является естественной границей между Россией, Китаем и Северной Кореей (преимущественно между двумя последними).

На следующем этапе "Чанлюйхао" соединит Хуньчунь и Владивосток, что сделает путешествия между двумя городами более удобными и доступными.

И, наконец, кульминацией проекта станет открытие прямого железнодорожного сообщения из китайского города до Москвы. Это позволит значительно сократить время в пути и открыть новые возможности для туризма и деловых поездок.

Поезд «Чанлюйхао» обещает стать более чем просто средством передвижения. Он должен стать настоящим туристическим продуктом, предлагающим пассажирам уникальные виды, культурный обмен и комфортные условия.

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Источник: Российская газета