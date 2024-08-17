Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
17 августа
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
Состоялся дебютный рейс туристического поезда...
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
17 августа
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым...
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
17 августа
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
Эксперт Родионов: после жаркого лета важно...

Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде

Состоялся дебютный рейс туристического поезда «Чанлюйхао» из России в Китай

Между Россией и Китаем запустили новый туристический поезд, который обещает стать настоящим прорывом в сфере путешествий. Речь идет о поезде «Чанлюйхао», отправившемся в свой дебютный рейс, что было торжественно отмечено в генконсульстве России в Шэньяне.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

«Чанлюйхао» – это не просто поезд, а проект, который призван развиваться постепенно, проходя три стадии своей эволюции.

На начальном этапе поезд будет следовать параллельно реке Туманная, которая является естественной границей между Россией, Китаем и Северной Кореей (преимущественно между двумя последними).

Мост на Сахалин: он очень нужен!

На следующем этапе "Чанлюйхао" соединит Хуньчунь и Владивосток, что сделает путешествия между двумя городами более удобными и доступными.

И, наконец, кульминацией проекта станет открытие прямого железнодорожного сообщения из китайского города до Москвы. Это позволит значительно сократить время в пути и открыть новые возможности для туризма и деловых поездок.

Поезд «Чанлюйхао» обещает стать более чем просто средством передвижения. Он должен стать настоящим туристическим продуктом, предлагающим пассажирам уникальные виды, культурный обмен и комфортные условия.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Александр Музыка/ТАСС
Количество просмотров 1
17.08.2024
Фото:Александр Музыка/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0