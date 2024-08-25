Skoda готовит совершенно новый крупный кроссовер: известны подробности
Чешский автопроизводитель Skoda представил совершенно новый компактный внедорожник – Kylaq.
Название, происходящее от санскритского слова, означающего «кристалл», отражает не только безупречные качества автомобиля, но и его вдохновение. Skoda Kylaq, позиционируемый как «внедорожник для вас», был разработан командами в Индии и Чехии, с особым акцентом на универсальность, безопасность, динамику, локализацию, низкие расходы на обслуживание и беспроблемный опыт владения.
Skoda Kylaq, несмотря на свои компактные размеры (4 метра в длину), построен на платформе MQB-A0-IN, которая используется для более крупных машин. Это позволяет создать ощущение простора и комфорта внутри салона. Kylaq станет первой моделью в Индии, которая воплощает новую концепцию дизайна Modern Solid.
Kylaq обладает высоким дорожным просветом и большими колесными арками, что позволит ему уверенно преодолевать неровности дорожного покрытия.
Техническая начинка Kylaq пока держится в секрете, но ожидается, что он будет предлагаться с бензиновым турбомотором 1.0 мощностью 115 л. с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или автоматической трансмиссией.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Skoda