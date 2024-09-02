Контроль за опасными маршрутами ужесточат: с осени в туризме вступит ряд изменений

В России с сентября вводятся нововведения в сфере туризма

В сентябре в России вводятся в действие различные законы и нововведения в сфере транспорта, защиты пассажиров общественного транспорта и такси. Ряд мер предусмотрен и для сферы туризма.

Качество туристических услуг повысится

Речь идет о требованиях к экскурсоводам и гидам-переводчикам: они должны будут оказывать услуги только очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством РФ. Ростуризм будет исключать туроператоров из Единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

Турпутевку загрузят в интернет

Туроператоры обязаны вносить данные о путевках в электронную систему, в отсутствие такой информации в рамках Федерального закона от 28 мая 2022 года № 148-ФЗ компанию исключат из реестра туроператоров. Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2024 года № 596 актуализирован перечень услуг в гостиницах, входящих в стоимость размещения (услуги тренажерного зала, спа-услуги, посещение бассейна, доступ в интернет, услуги конференц-залов и охраняемой автостоянки).

Ужесточается контроль за опасными путешествиями

Аттестованный инструктор-проводник до начала прохождения маршрута, требующего специального сопровождения обязан письменно уведомить об этом (Постановления Правительства РФ от 1 июня 2024 года № 760). Если маршрут проходит по территории двух и более субъектов РФ, уведомление подается в территориальный орган МЧС региона, в котором начинается маршрут.

Отмечается, что транспортные средства и специальное оборудование для передвижения туристов не должны угрожать флоре и фауне. Видео- и фотосъемки не должны беспокоить животный мир, а также негативно влиять на естественный ход природных процессов.

Порядок создания курортов

Территория может быть признана лечебно-оздоровительной местностью или курортом только в случае наличия на их территории лечебного ресурса, сведения о котором должны быть внесены в госреестр курортного фонда. К природным лечебным ресурсам отнесли минеральные воды, лечебные грязи и другие ископаемые, полезные свойства которых необходимо подтвердить специальным медицинским заключением.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pnp.ru