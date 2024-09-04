Задержали авиарейс? Спокойствие — вы можете получить компенсацию за ущерб

Эксперт Герасимов объяснил, как получить с перевозчика выплату за задержку рейса

Пассажиры, столкнувшиеся с ущербом из-за задержки рейса, могут получить компенсацию от авиакомпании и даже потребовать снижения стоимости перевозки. Об этом рассказал заслуженный адвокат РФ, бывший эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

По его словам, клиенты, не дождавшиеся своего рейса и улетевшие другим самолетом, имеют право потребовать от перевозчика компенсации за стоимость нового билета. Монреальская конвенция предусматривает правила компенсации за задержку перевозки с максимальным лимитом до 400 специальных прав заимствования, уточняет Герасимов.

«Один час задержки тарифицируется аналогом около 40 евро, а максимальная компенсация – 400 евро, то есть около 40 тыс. рублей по текущему курсу. Там же предусмотрены основополагающие права в случае задержки. Если вылет откладывается до четырех часов, пассажирам должны предложить воду. Соответственно, если задержка больше четырех часов – обеспечить горячее питание. А свыше восьми часов – предоставить гостиницу, трансфер до нее и питание непосредственно уже в месте размещения», – объясняет юрист.

Чтобы получить компенсацию за задержку рейса в рамках Монреальской конвенции, пассажиру нужно направить в авиакомпанию соответствующее требование. В 99% случаев это требование удовлетворят, подчеркивает Герасимов.

В российском законодательстве полностью скопированы правила по предоставлению питания и гостиниц для пассажиров задержанного рейса, но компенсация за задержку рейса не предусмотрена, констатирует юрист, однако это не значит, что потери не будут компенсированы.

Чтобы получить компенсацию за задержку рейса, пассажир должен направить в авиакомпанию досудебную претензию с требованием возместить полученный ущерб. Если перевозчик это обращение не удовлетворит, потребителю нужно обратиться в суд по месту жительства или по месту нахождения авиакомпании, объясняет Герасимов.

В суде пассажир должен доказать факт финансовых потерь из-за задержки рейса. Доказательством будет бронь на пересадочный рейс, справки о задержке вылета и фактическом времени прибытия. Если суд сочтет предоставленные документы убедительными, он обяжет авиаперевозчика выплатить компенсацию, более того, компании грозит штраф в размере 50% от выплаты за то, что она не удовлетворила требования пострадавшего в досудебном порядке. Причем пошлину в этом случае тоже оплатит перевозчик, уточняет Герасимов.

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Источник: osnmedia.ru