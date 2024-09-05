«Поликлиника на колесах» к 2025 году охватит 8 регионов Дальнего Востока

Путин анонсировал запуск передвижного поезда-поликлиники на Дальнем Востоке

Маршрут современного передвижного поезда-поликлиники охватит пять регионов Дальнего Востока с сентября 2024 года, а с 2025 года эта цифра вырастет до восьми. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«С сентября этого года в пяти дальневосточных субъектах Федерации, а со следующего года в восьми субъектах начнет курсировать передвижной консультативно-диагностический центр. По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами», – подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что специалисты смогут проводить различные исследования, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров России, использовать новации при формировании медицинского заключения. Кроме того, медики окажут профессиональную медицинскую помощь жителям регионов.

Президент выразил благодарность РЖД за такое нужное начинание, всем врачам, медсестрам и железнодорожникам, а также дал поручение Правительству РФ оказать помощь в кампании обеспечить бесперебойную деятельность современного медицинского центра и аптеки на базе поезда.

Напомним, работа Восточного экономического форума стартовала 3 сентября во Владивостоке, мероприятие продлится до 6 сентября. На форум приехали представители многих стран глобального Юга, включая Китай, Индию, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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Источник: tass.ru