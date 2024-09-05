Электрокар экономичнее машины с ДВС? Разбираемся вместе с экспертом

Эксперт Булкин объяснил, почему электрокар экономичнее машины с ДВС

Электромобили являются более экономичным видом транспорта в части заправки, к тому же такие машины безопаснее и экологичнее. Об этом рассказал автоэксперт Александр Булкин.

«По сравнению с автомобилями на ДВС, выделяющими огромное количество вредных веществ в окружающую среду, электрокары намного безопаснее и экологичнее. Экономия. Полный бак 95-го сейчас стоит до 3,5 тыс. рублей, тогда как зарядка электрокара на зарядной станции обойдется в 300-400 рублей. В некоторых городах есть бесплатные зарядки», – перечислил эксперт.

Что касается автовладельцев, проживающих в частных домах, то счет за электричество увеличится несущественно. То же самое касается жильцов ЖК с паркингом, где можно заряжать электромобиль, подчеркнул Булкин.

«Электромобили неприхотливы в обслуживании. Обычному автомобилю рекомендовано ТО каждые 10-15 тыс. км., где вы меняете масло, фильтры, а каждые 30-40 тыс. км. – крупное ТО, где к стоимости добавляется замена тормозных колодок и/или дисков, замена масла в трансмиссии. В электрокаре все проще, на ТО вы ездите не так часто, а масло в двигателе менять и вовсе не нужно», – уточнил эксперт.

К тому же колодки имеют более длительный ресурс, потому что в электрокарах предусмотрено рекуперативное торможение: электродвигатель тормозит автомобиль, соответственно, тормоза служат дольше. Еще одним плюсом экономии Булкин назвал ускорение, крутящий момент приходит сразу с электродвигателя на колеса, без потери крутящего момента на той же трансмиссии, как это происходит на автомобилях с ДВС. Благодаря этому автовладелец получает мгновенное ускорение при нажатии педали газа, резюмировал эксперт.

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Источник: news.ru