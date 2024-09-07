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Если вы не успели отдохнуть летом мы знаем маршруты для отпуска в бархатный сезон

Россиянам назвали топ-6 бюджетных направлений для отпуска вместо Турции

Рост цен на отдых в Турции вынудил россиян искать альтернативные, более бюджетные маршруты. Рассказываем о том, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон.

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вопреки всеобщему мнению удивит доступными ценами. В частности, поездка на двоих обойдется от 120 тыс. рублей. За эти деньги к услугам отдыхающих роскошные пляжи, а также контраст небоскребов и дворцов с фонтанами. Кроме того, здесь отличный шопинг. Температура воздуха осенью достигает 38°C, а вода прогревается до комфортных 27°C.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Грузия осенью подарит незабываемый отдых в Батуми и его окрестностях у теплого моря. Затем можно посмотреть на древние храмы и живописные горы. Стоимость поездки на двоих стартует от 58 тыс. рублей.

Столица Азербайджана Баку позволит не только позагорать на пляже, но и окунуться в атмосферу древнего Востока. Цены на горящие путевки на двоих варьируются примерно в значениях 85 тыс. рублей, причем, бархатный сезон порадует температурой в 30°C на воздухе и 20°C в море.

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Армения впечатлит богатой историей и потрясающей природой, вместо моря туристы смогут насладиться купанием в озере Севан. Причем, можно также и порыбачить. Армения известна уникальными древними монастырями и вкусной кухней. Температура воздуха осенью достигает 32°C, а вода в озере прогревается до 26°C.

Египет в бархатный сезон – это идеальное время для отдыха, жара в это время спадает, а Красное море остается теплым. Кроме известных на весь мир пирамид можно увидеть и другие памятники древности. Стоимость туров на двоих стартует от 90 тыс. рублей.

Российское диппредставительство на Мадагаскаре сообщило о возможном введении безвизового режима с Союзом Коморских Островов. Благодаря этому россияне смогут отправиться в путешествие по Африке.

Мир огромен и полон удивительных мест, где можно провести незабываемый отпуск, не ограничивайте себя Турцией и расширяйте свои горизонты, ищите маршруты по душе и отправляйтесь навстречу удивительным приключениям.

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Источник: discover24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 670
07.09.2024
Фото:freepik / freepik
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