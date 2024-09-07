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Легендарный американский внедорожник в новом обличье появился в продаже в России

В России стартовали продажи внедорожника GMC Hummer по цене от 19,9 млн рублей

После появления на российском рынке пикапа GMC Hummer EV Edition 1, стоимость которого составляет 28,9 млн рублей, в продажу поступил внедорожник – GMC Hummer EV 2024. Этот мощный электрический SUV теперь доступен у московского дилера по цене от 19,9 млн рублей.

GMC Hummer EV 2024
GMC Hummer EV 2024
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Модель GMC Hummer EV в комплектации 3X оснащена электродвигателем, мощность которого достигает 830 л. с., а крутящий момент составляет 11 500 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. Запас хода на одной зарядке достигает 483 км. Автомобиль имеет пневмоподвеску, позволяющую варьировать клиренс от 257 до 302 мм в зависимости от выбранного режима.

Интерьер GMC Hummer EV 2024
Интерьер GMC Hummer EV 2024

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Внимания заслуживает система полного управления шасси, которая позволяет задним колесам поворачиваться до 10 градусов для улучшения маневренности в городе, а также на уникальный режим CrabWalk, обеспечивающий диагональное движение по сложным маршрутам.

Источник: 32cars.ru

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Лежнин Роман
Фото:GMC
Количество просмотров 5225
07.09.2024
Фото:GMC
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