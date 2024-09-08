Россияне стали в полтора раза чаще путешествовать в Азию

«Мегафон»: в 2024 году азиатское направление стало на 50% популярнее у туристов

Летний сезон 2024 года стал для россиян временем активных путешествий. Согласно данным «Мегафона», основанным на анализе обезличенных данных абонентов в роуминге, турпоток за границу вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается лидером по числу выезжающих россиян (22%), в этом году наблюдается ярко выраженная тенденция к открытию новых горизонтов, особенно в сторону Азии.

Азиатское направление показало феноменальный рост, увеличившись на 50% по сравнению с летом 2023 года. Эта динамика обусловлена растущим интересом к экзотическим культурам, доступным ценам и привлекательным туристическим маршрутам. Самым заметным ростом отличается Вьетнам, куда россияне стали ездить в 2,7 раза чаще. Также наблюдается значительный рост популярности Камбоджи (+106%), Китая (+81%), Японии (+64%) и Таиланда (+58%).

Египет (86%) остается лидером среди африканских направлений, привлекая туристов своими историческими памятниками, пляжами Красного моря и доступными ценами. Интерес к Марокко вырос на 33%. Эфиопия привлекает 23% туристов.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция.

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том, что в США стали ездить на 21% чаще.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: РИА Новости