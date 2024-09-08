Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Россияне стали в полтора раза чаще путешествовать в Азию

«Мегафон»: в 2024 году азиатское направление стало на 50% популярнее у туристов

Летний сезон 2024 года стал для россиян временем активных путешествий. Согласно данным «Мегафона», основанным на анализе обезличенных данных абонентов в роуминге, турпоток за границу вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что Турция по-прежнему остается лидером по числу выезжающих россиян (22%), в этом году наблюдается ярко выраженная тенденция к открытию новых горизонтов, особенно в сторону Азии.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Азиатское направление показало феноменальный рост, увеличившись на 50% по сравнению с летом 2023 года. Эта динамика обусловлена растущим интересом к экзотическим культурам, доступным ценам и привлекательным туристическим маршрутам. Самым заметным ростом отличается Вьетнам, куда россияне стали ездить в 2,7 раза чаще. Также наблюдается значительный рост популярности Камбоджи (+106%), Китая (+81%), Японии (+64%) и Таиланда (+58%).

На смену лежаку и зонтику: 6 дивных локаций Черноморского побережья

Египет (86%) остается лидером среди африканских направлений, привлекая туристов своими историческими памятниками, пляжами Красного моря и доступными ценами. Интерес к Марокко вырос на 33%. Эфиопия привлекает 23% туристов.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5%, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция.

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19%. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20%, при том, что в США стали ездить на 21% чаще.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 59
08.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0