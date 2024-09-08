Китай обошел по популярности среди российских туристов Египет и ОАЭ

МТС Travel: турпоток из России в Китай вырос на 75% в 2024 году

Сервис МТС Travel, проанализировав данные о поездках за рубеж, показал, что Китай уверенно ворвался в топ-2 самых популярных направлений дальнего зарубежья, обогнав по спросу даже Египет и ОАЭ.

В последние годы наблюдается устойчивый тренд на изучение и освоение восточной культуры, ее традиций, философии и кулинарии. Китай, как один из ее ключевых представителей, становится все более привлекательным для туристов, желающих познакомиться с этим удивительным миром.

В 2024 году были внесены изменения в визовую политику, что сделало поездку в Китай более доступной. С каждым годом увеличивается количество прямых рейсов из России в Китай, что делает путешествие более комфортным и удобным.

Китай предлагает туристам богатый выбор – от древних храмов и пагод до ультрасовременных мегаполисов, от живописных горных пейзажей до песчаных пляжей. В сравнении с другими популярными туристическими направлениями, цены на отдых в Китае остаются относительно доступными.

Несмотря на рост популярности Китая, Турция по-прежнему остается лидером, занимая 49% рынка. Однако, заметно возросла популярность и других азиатских стран. Таиланд, уже давно любимый россиянами, показал рост в 63%, а Вьетнам, благодаря появлению прямых рейсов, взлетел на вторую строчку в топ-листе юго-восточной Азии, обогнав Индонезию.

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Источник: Известия