Владельцы этого электромобиля смогли зарядить его более, чем на 100%: как это получилось?

Rivian R1S смогли зарядить больше заявленного объема из-за ошибки в ПО

Владельцы электромобилей Rivian R1S с батареей Large+ столкнулись с неожиданной, но приятной ситуацией: их автомобили заряжались гораздо больше, чем было заявлено. Оказалось, что батарея Large+ – это программно ограниченная версия батареи Max, и ошибка в программном обеспечении позволила им получить доступ к полной емкости.

Rivian R1S

Для тех, кто не в курсе, Rivian предлагает несколько вариантов батарей для своих R1S и R1T: Standard, Large, Max и теперь Large+. Батарея Large+ с емкостью 120 кВт-ч предоставляет больше возможностей по сравнению с обычной батареей Large, например, возможность зарядки до 100% без ущерба для срока службы. Это особенно важно для владельцев, часто использующих буксировку.

Однако, ошибка в ПО Rivian позволила владельцам заряжать батарею сверх этого лимита, не отображая изменений в системе автомобиля. Это означало, что некоторые водители могли проехать десятки километров, не замечая снижения уровня заряда.

Rivian признала, что это была ошибка калибровки, и предложила исправление в обновлении 2024.31.30. Хотя владельцы, возможно, предпочли бы сохранить доступ к полной емкости, отказ от обновления – не решение. Новое ПО предлагает не только исправления, но и улучшения, такие как обновленный режим автоматического климат-контроля и новые функции для трехмоторных версий.

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Источник: SpeedMe