Падение рынка продаж электрокаров в ЕС грозит закрытием заводов по выпуску батарей

Автобрендам ЕС грозит общий штраф 15 млрд евро из-за падения продаж электрокаров

Европейских автопроизводителей могут оштрафовать на сумму до 15 млрд евро из-за низкого уровня продаж электромобилей. Об этом заявил исполнительный директор компании Renault Group Люка де Мео в интервью французским СМИ.

«Мы готовимся к 2025 году уже сейчас, потому что принимаем заказы на автомобили, которые будем поставлять. И, по нашим расчетам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить 15 млрд евро штрафа или отказаться от производства более чем 2,5 млн единиц автомобилей с ДВС», – рассказал топ-менеджер.

По словам Люка де Мео, каждый проданный электромобиль компенсирует продажу четырех машин с двигателем внутреннего сгорания. При этом рынок электромобилей падает – в августе на них пришлось всего 12,5% от общего количества проданных авто в Европе, это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В качестве причины падения продаж электрокаров Люка де Мео называет слишком высокие цены на этот вид транспорта, а также неопределенность в вопросе с выделением государственных субсидий на покупку электромобилей. В ФРГ, например, их уже отменили. Кроме того, темпы развития зарядной инфраструктуры оставляют желать лучшего, констатирует топ-менеджер. От ситуации на рынке напрямую зависят сопутствующие производства, в частности, заводы по производству тяговых батарей. Их деятельность окажется под угрозой из-за падения продаж электромобилей, резюмировал де Мео, назвав текущую ситуацию «очень и очень сложной».

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Источник: tass.ru