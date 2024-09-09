Турция может потерять часть российских туристов: всему виной эти 2 причины

Российские туристы массово жалуются на проблемы во время отдыха в Турции

Количество россиян, недовольных отдыхом в Турции, неуклонно растет из-за высокого роста цен при ухудшающемся снижении качества сервиса. Такая новость появилась в турецких СМИ.

По мнению турецких экспертов, россиян разочаровали высокие цены на сувениры, трикотажные изделия местного производства, а также астрономические цены в продуктовых супермаркетах.

«Инфляция в Турции негативно влияет на туристический сектор, и туристы избегают покупок и дополнительных расходов», – цитирует издание российских турагентов.

Второй проблемой является снижение качества сервиса, речь идет о падении уровня обслуживания в гостиницах. Отдыхающие жалуются на грубое поведение сотрудников отелей на ресепшене, грязные номера и отсутствие качественной уборки. Причем это касается и пятизвездочных отелей в том числе, пишут турецкие СМИ.

Кроме того, пляжи не убирают должным образом, а лежаки грязные и их не хватает. Еда в отелях стала хуже, туристы называют ее «безвкусной и ограниченной», к тому же не хватает основных продуктов питания, особенно мяса и кофе. Также есть проблема с кондиционерами в номерах.

При этом отмечается, что у россиян ограничены возможности в части выбора зарубежного отдыха. А Турция пока что остается наиболее оптимальным вариантом в соотношении цена-качество. Но растущие цены и снижение качества обслуживания могут вынудить россиян сменить приоритеты в части отдыха на другие направления.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: turizmajansi.com