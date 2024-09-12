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Россиян привлекает экотуризм — востребованность этого вида отдыха выросла на 59%

Эксперты выяснили, в какие регионы чаще всего едут россияне в бархатный сезон

Спрос среди россиян на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59%. Такие данные получили эксперты «Яндекс Путешествий» в ходе анализа спроса при бронировании отелей и апартаментов за период в сентябре-октябре 2023 и 2024 годов.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно исследованию, самым быстрорастущим макрорегионом для «бархатных» путешествий стал Урал: рост спроса на поездки в Уральский федеральный округ за год вырос почти в два раза и достиг 79%. Значительный рост также показали Южный (на 67%) и Центральный (на 58%) федеральные округа.

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Кроме того, большой популярностью у российских туристов пользовались регионы, специализирующиеся на экотуризме. Наибольший рост показала Республика Адыгея, в которой рост бронирования отелей и апартаментов в бархатный сезон достиг 170%. Отмечается, что средняя стоимость ночи в местном отеле/апартаментах в 2024 году составляет 8500 рублей.

В Республике Крым рост составил 165%, а средняя стоимость проживания за ночь – 7000 рублей. Республика Алтай тоже популярна у россиян, рост составил 121%, за ночь туристы, в среднем, заплатили 8400 рублей. В Северной Осетии – Алании рост составил 95%, средняя стоимость за проживание – 7200 рублей. Прирост во Владимирской области составил 88%, проживание в этом регионе обошлось, в среднем, в 7800 рублей. Также популярными направлениями в бархатный сезон стали Карачаево-Черкесская Республика, Свердловская, Ярославская, Мурманская и Псковская области, также продемонстрировавшие рост.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 223
12.09.2024
Фото:freepik / freepik
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