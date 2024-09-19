Названы самые популярные туристические направления для перелетов

Максим Ликсутов: с января по август пассажиров в аэропортах стало больше на 7%

Как сообщил Максим Ликсутов, в период с января по август количество пассажиров в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово составило свыше 50 млн человек.

Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми популярными направлениями внутри страны стали:

Сочи

Санкт-Петербург

Калининград.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла демонстрирует развитие туризма, в том числе внутреннего. Так, с января по август 2024 года число пассажиров на рейсах по стране увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем транспортную доступность столичных аэропортов, чтобы пассажиры могли выбирать для себя наиболее комфортные маршруты.

Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ:

– Тенденция увеличения пассажиропотока на внутренних авиарейсах наблюдается уже не первый год. Вместо турецких курортов многие туристы предпочли провести отпуск в российских городах.

Причем отдых разноплановый: привычное черноморское побережье, более прохладная Балтика или исторический Петербург.

Кто-то открывает для себя новые направления: Кавказ, Поволжье, Русский Север, Алтай, Байкал или Дальний Восток. Итоги этого лета показывают, что у пассажиров растет спрос на путешествия по стране и на эти запросы всегда есть предложения.

Норайр Блудян, директор Ассоциации ТАМА, член Общественного Совета Минтранса России:

– Итоги летнего авиасезона показывают, что потребность в перелетах у населения не только не снизилась по сравнению с прошлым годом, а даже возросла, и в целом демонстрируют их экономическую активность. Люди по-прежнему хотят путешествовать и сегодня многие пассажиры выбирают для своего отпуска российские города, что, безусловно, положительно влияет на развитие внутреннего туризма.