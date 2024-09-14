Туристам вход воспрещен: перед поездкой на Средиземноморье почитайте местные законы

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Власти Греции вводят дополнительные налоги и другие ограничения для туристов

Власти Греции хотят защитить «замученных» туристами жителей острова Салоники и вводят дополнительные меры по ограничениям. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Речь идет о различных запретах на краткосрочную аренду жилья и налогах.

Салоники
Салоники
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Согласно распоряжению властей, все прибывающие в греческие порты туристы обязаны заплатить дополнительный сбор. Самый высокий на переполненных островах Санторини и Миконос, кроме увеличения налогов, в некоторых популярных районах аренду жилья туристам вообще запретят.

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Согласно официальной статистике, в 2023 году Грецию посетили 36,1 млн. туристов, а в первой половине текущего года – 11,6 млн. Отмечается, что туристический сектор страны приносит в казну порядка 20%, несмотря на это, количество туристов в некоторых районах вызывает беспокойство греческих властей.

«Краткосрочная аренда усугубляет жилищный кризис в стране. Эта ситуация, наряду с высокими потребительскими ценами, оказалась в центре недавних политических дебатов», – заявил премьер-министр Греции.

При этом Мицотакис выразил надежду, что «антитуристические» меры пойдут на пользу и самим туристам, потому что они иногда не могут увидеть красоты Греции из-за огромных толп людей.

Источник: tourprom.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 200
14.09.2024
Фото:Wikimedia
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