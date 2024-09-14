В Китай скоро снова можно будет поехать на поезде

РЖД прорабатывает вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем

После длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Россия и Китай готовятся к возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения. «Российские железные дороги» (РЖД) активно работают над этим вопросом, стремясь вернуть прежнюю динамику международных перевозок.

Потребность в возобновлении очевидна: закрытие границ привело к перегрузке автомобильного пункта пропуска на границе с Забайкальским краем, что создавало значительные неудобства для пассажиров и бизнеса.

В пресс-службе РЖД подчеркнули, что в возобновлении сообщения заинтересованы все стороны, и компания готова к активным действиям.

Кроме восстановления пассажирских перевозок, РЖД уделяет пристальное внимание развитию объединения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Строительные работы на объектах Восточного полигона проходят с опережением графика, что говорит о высокой эффективности и целеустремленности РЖД.

Глава РЖД Олег Белозеров поставил перед компанией важную задачу: во взаимодействии с Минтрансом отработать предложения по увеличению вывоза контейнеров с Дальнего Востока. Эта инициатива направлена на стимулирование экономической активности в регионе и усиление роли России как ключевого транспортного коридора между Востоком и Западом.

Важный шаг к восстановлению пассажирских перевозок был сделан в апреле 2022 года. Россия сняла ограничения на выезд своих граждан в Китай и въезд иностранцев по суше. В конце прошлого года Российское генконсульство в Харбине сообщало о работе над возобновлением наземного пассажирского сообщения.

Недавний запуск экскурсионного железнодорожного состава «Чанлюйхао», пролегающего вдоль реки Туманная, стал ярким символом оттаивающих границ между двумя странами. По данным РЖД, ежегодно в границах Восточного полигона перевозится 23 млн пассажиров, в оказании этих услуг задействованы 137 тыс. работников компании.

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Источник: Известия