Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выяснили, как любят отдыхать россияне
15 сентября
Выяснили, как любят отдыхать россияне
В Роскачестве назвали самые популярные виды...
БМД-4М усилен со всех сторон. В комплекте экраны, решетки, сетки, «мангал».
15 сентября
Экраны и решетки — вот как работает дополнительная броня
«За рулем» рассказал о методах усиления защиты...
Как понять, что тормозные колодки пора менять
15 сентября
Как понять, что тормозные колодки пора менять
Эксперт Константинов перечислил три признака...

Бюджетные новогодние каникулы: куда отправиться и не разориться?

OneTwoTrip: наиболее бюджетно встретить Новый год можно в Минске и Пскове

Новый год — время волшебства, но и время серьезных трат. Однако, не спешите отказываться от новогоднего путешествия! Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список наиболее бюджетных направлений для отдыха в предстоящие праздники, где можно отлично провести время, не опустошив кошелек.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Самым бюджетным вариантом для новогоднего путешествия по России станет поездка в Псков. Перелет в одну сторону обойдется в среднем в 4500 рублей, а ночь в трехзвездочной гостинице — в 2500 рублей.

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Несколько дороже обойдется отдых в Карелии: 8000 рублей за билет до Петрозаводска и 6000 рублей за ночь в отеле. Вас ждут заснеженные леса, озера, горные пейзажи и возможность покататься на лыжах или сноуборде.

На третьей строчке рейтинга — Ярославль. Столица Золотого Кольца предлагает атмосферные прогулки по старинным улицам, знакомство с богатой историей города и возможность насладиться местной кухней. Билет до Ярославля обойдется в 9000 рублей, а ночь в отеле — в 3500 рублей.

В топ российских городов с доступными ценами на билеты и жилье также вошли:

  • Москва (9500 рублей за билет и 4000 рублей за отель)
  • Архангельск (10 000 и 3000 рублей)
  • Великий Устюг (10 500 и 5000 рублей)
  • Санкт-Петербург (11 000 и 4000 рублей)
  • Самара (11 500 и 4000 рублей)
  • Екатеринбург (11 700 и 3400 рублей)
  • Мурманск (12 000 и 8000 рублей)

В список зарубежных городов, куда сейчас можно найти недорогие билеты, вошли Самарканд (перелет — 18 000 рублей, отель — 7000), Ташкент (19 000 и 5500 рублей), Бишкек (19 400 и 2000 рублей), Баку (19 800 и 3000 рублей), Тбилиси (20 000 и 2000 рублей), Алматы (21 000 и 4300 рублей) и Стамбул (21 500 и 3500 рублей).

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 41
14.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0