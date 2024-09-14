Бюджетные новогодние каникулы: куда отправиться и не разориться?
Новый год — время волшебства, но и время серьезных трат. Однако, не спешите отказываться от новогоднего путешествия! Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip составил список наиболее бюджетных направлений для отдыха в предстоящие праздники, где можно отлично провести время, не опустошив кошелек.
Самым бюджетным вариантом для новогоднего путешествия по России станет поездка в Псков. Перелет в одну сторону обойдется в среднем в 4500 рублей, а ночь в трехзвездочной гостинице — в 2500 рублей.
Несколько дороже обойдется отдых в Карелии: 8000 рублей за билет до Петрозаводска и 6000 рублей за ночь в отеле. Вас ждут заснеженные леса, озера, горные пейзажи и возможность покататься на лыжах или сноуборде.
На третьей строчке рейтинга — Ярославль. Столица Золотого Кольца предлагает атмосферные прогулки по старинным улицам, знакомство с богатой историей города и возможность насладиться местной кухней. Билет до Ярославля обойдется в 9000 рублей, а ночь в отеле — в 3500 рублей.
В топ российских городов с доступными ценами на билеты и жилье также вошли:
- Москва (9500 рублей за билет и 4000 рублей за отель)
- Архангельск (10 000 и 3000 рублей)
- Великий Устюг (10 500 и 5000 рублей)
- Санкт-Петербург (11 000 и 4000 рублей)
- Самара (11 500 и 4000 рублей)
- Екатеринбург (11 700 и 3400 рублей)
- Мурманск (12 000 и 8000 рублей)
В список зарубежных городов, куда сейчас можно найти недорогие билеты, вошли Самарканд (перелет — 18 000 рублей, отель — 7000), Ташкент (19 000 и 5500 рублей), Бишкек (19 400 и 2000 рублей), Баку (19 800 и 3000 рублей), Тбилиси (20 000 и 2000 рублей), Алматы (21 000 и 4300 рублей) и Стамбул (21 500 и 3500 рублей).
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Источник: Известия