Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
15 сентября
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
21 сентября Hongqi представит гибридный...
Интерьер Toyota Rush
15 сентября
Этот надежный семиместный японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»
В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы...
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
15 сентября
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
Toyota делает ставку на гибриды на фоне...

Запрет на ДВС признан провальным: план по переходу на электромобили будет пересмотрен

Италия выступила против запрета на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года

Европейский Союз готовится к радикальному переходу на электромобили, планируя запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Однако эта инициатива уже столкнулась с серьезной критикой со стороны Италии, которая считает ее «провальной» и «абсурдной».

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жильберто Пичетто Фратин заявил, что запрет должен быть изменен, поскольку «идеологическое видение уже провалилось». По его мнению, план совершенно нереалистичен, и Европа нуждается в «прагматичном видении».

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Итальянские чиновники считают, что переход на электромобили должен быть более постепенным и гибким. Министр экономического развития Италии и Made in Italy Адольфо Урсо предлагает пересмотреть запрет на продажу автомобилей с ДВС уже в начале 2025 года. Он опасается, что жесткий план может привести к краху европейской автомобильной промышленности.

Вместо единого запрета для всех 27 стран ЕС Италия предлагает предоставить государствам-членам больше свободы в выборе стратегии декарбонизации. По мнению итальянских властей, переход на электромобили не может произойти всего за 10 лет, и более реалистичной целью является постепенное внедрение электротранспорта.

Эта позиция Италии отражает растущую обеспокоенность по поводу реалистичности и сроков перехода на электромобили. За последние месяцы многие автопроизводители, работающие в Европе, скорректировали свои планы, отодвигая сроки полного отказа от бензиновых двигателей. Даже Volvo, ранее планировавшая прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2030 году, признала, что этот план невыполним.

Другие крупные автопроизводители, такие как Mercedes, Porsche, Bentley и Ford of Europe, также откладывают свои планы по полному переходу на электромобили.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
15.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0