Запрет на ДВС признан провальным: план по переходу на электромобили будет пересмотрен

Италия выступила против запрета на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года

Европейский Союз готовится к радикальному переходу на электромобили, планируя запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Однако эта инициатива уже столкнулась с серьезной критикой со стороны Италии, которая считает ее «провальной» и «абсурдной».

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жильберто Пичетто Фратин заявил, что запрет должен быть изменен, поскольку «идеологическое видение уже провалилось». По его мнению, план совершенно нереалистичен, и Европа нуждается в «прагматичном видении».

Итальянские чиновники считают, что переход на электромобили должен быть более постепенным и гибким. Министр экономического развития Италии и Made in Italy Адольфо Урсо предлагает пересмотреть запрет на продажу автомобилей с ДВС уже в начале 2025 года. Он опасается, что жесткий план может привести к краху европейской автомобильной промышленности.

Вместо единого запрета для всех 27 стран ЕС Италия предлагает предоставить государствам-членам больше свободы в выборе стратегии декарбонизации. По мнению итальянских властей, переход на электромобили не может произойти всего за 10 лет, и более реалистичной целью является постепенное внедрение электротранспорта.

Эта позиция Италии отражает растущую обеспокоенность по поводу реалистичности и сроков перехода на электромобили. За последние месяцы многие автопроизводители, работающие в Европе, скорректировали свои планы, отодвигая сроки полного отказа от бензиновых двигателей. Даже Volvo, ранее планировавшая прекратить продажи бензиновых автомобилей к 2030 году, признала, что этот план невыполним.

Другие крупные автопроизводители, такие как Mercedes, Porsche, Bentley и Ford of Europe, также откладывают свои планы по полному переходу на электромобили.

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Источник: Motor1