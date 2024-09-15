Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
15 сентября
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
21 сентября Hongqi представит гибридный...
Интерьер Toyota Rush
15 сентября
Этот надежный семиместный японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»
В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы...
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
15 сентября
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
Toyota делает ставку на гибриды на фоне...

Как в Северной Корее относятся к российским туристам? Отвечает эксперт

Эксперт РСТ Мухина: жители КНДР дружелюбно относятся к российским туристам

Корейская Народно-Демократическая Республика, известная как КНДР, привлекает туристов своей загадочностью и уникальной культурой. Многие задаются вопросом, как относятся к российским туристам в этой закрытой стране.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Инна Мухина, генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), утверждает, что КНДР – это дружественная для России страна, и корейцы относятся к российским туристам с теплом и гостеприимством.

«Страна закрыта от всего мира, но для российских туристов она открыта, и не только в том плане, что открыли границы, приезжайте, нет, она открыта душой. Приезжаешь туда, и чувствуешь, что приехал к людям, которые тебя ждут, которые к тебе хорошо относятся, которые готовы сделать всё, лишь бы твой отпуск сложился», – поделилась Инна Мухина в беседе с Lenta.Ru.

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Несмотря на то, что КНДР является закрытой страной, она поддерживает дружеские отношения с Россией.

Корейцы, по словам Инны Мухиной, – очень гостеприимный народ, который радушно встречает гостей из России. Туристы отмечают дружелюбие и открытость корейцев, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы.

Источник: Lenta.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
15.09.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1