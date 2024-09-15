Как в Северной Корее относятся к российским туристам? Отвечает эксперт

Эксперт РСТ Мухина: жители КНДР дружелюбно относятся к российским туристам

Корейская Народно-Демократическая Республика, известная как КНДР, привлекает туристов своей загадочностью и уникальной культурой. Многие задаются вопросом, как относятся к российским туристам в этой закрытой стране.

Инна Мухина, генеральный директор туроператора «ВостокИнтур» и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), утверждает, что КНДР – это дружественная для России страна, и корейцы относятся к российским туристам с теплом и гостеприимством.

«Страна закрыта от всего мира, но для российских туристов она открыта, и не только в том плане, что открыли границы, приезжайте, нет, она открыта душой. Приезжаешь туда, и чувствуешь, что приехал к людям, которые тебя ждут, которые к тебе хорошо относятся, которые готовы сделать всё, лишь бы твой отпуск сложился», – поделилась Инна Мухина в беседе с Lenta.Ru.

Несмотря на то, что КНДР является закрытой страной, она поддерживает дружеские отношения с Россией.

Корейцы, по словам Инны Мухиной, – очень гостеприимный народ, который радушно встречает гостей из России. Туристы отмечают дружелюбие и открытость корейцев, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы.

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Источник: Lenta.Ru