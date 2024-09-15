Китай установил рекорд, продав миллион электромобилей за месяц

Китай стал первой страной, продавшей 1 млн электромобилей за месяц

В то время как западный рынок электромобилей испытывает замедление роста, Китай продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, став первой страной в мире, где за месяц было продано более миллиона электромобилей. Август 2024 года стал рекордным месяцем для китайского электромобильного рынка, показав рост продаж на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эта динамика резко контрастирует с ситуацией в Европе, где впервые зафиксировано падение продаж электромобилей. Снижение на 4% в ЕС и Великобритании объясняется рядом факторов, включая отмену государственных субсидий в Германии и торговые ограничения ЕС на импорт китайских электромобилей.

Однако, несмотря на спад в Европе, глобальный спрос на электромобили продолжает расти. С начала 2024 года в мире было продано 9,8 млн электромобилей, а годовой рост в августе составил 20%. В США и Канаде продажи электромобилей также демонстрируют положительную динамику, достигнув 9% роста.

Китайская статистика показывает, что продажи новых подключаемых транспортных средств (NEV), включая электромобили и подключаемые гибриды, выросли на 43,2% в августе, достигнув рекордных 53,5% от общего объема продаж пассажирских автомобилей.

По мнению Чарльза Лестера, менеджера по данным Rho Motion, спрос на электромобили в Китае продолжит расти. Преодоление отметки в один миллион проданных электромобилей в месяц — это только начало успеха китайского рынка.

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Источник: Тарантас Ньюс