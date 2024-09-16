Большие перемены: в РФ начнет действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора

Минпромторг: в России с 1 октября на 70-85% повышается утилизационный сбор

Долгосрочная шкала индексации утильсбора для автомобилей и спецтехники начнет действовать в России с 1 октября 2024 года. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также для некоторых видов дорожно-строительной техники», – уточнили в ведомстве.

На первоначальном этапе сбор на автомобили и прицепы увеличится в среднем на 70-85%, затем он будет индексироваться ежегодно на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

Что касается транспортных средств, импортированных до 1 октября текущего года, в отношении их будут действовать предыдущие коэффициенты (при условии подачи документов в таможенные органы не позднее 15 октября). Для дорожно-строительной техники ставка будет увеличиваться на 15% ежегодно с 1 января 2025 года. Причем для некоторых видов спецтехники, производство которых в РФ находится в стадии освоения, предусмотрена отложенная индексация, которая вступит в силу не ранее 2026 и 2028 годов.

При расчете коэффициентов учитывается уровень прогнозируемой инфляции и влияние макроэкономических факторов. В отношении иномарок физических лиц, ввозимых их самостоятельно для личного пользования (объемом двигателя до 3,9 л) льготные коэффициенты останутся без изменений.

В Минпромторге уточнили, что решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято в отношении видов техники, которая серийно производятся на территории РФ в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме. Новые коэффициенты будут действовать и для производителей техники, и для импортеров, подытожили в ведомстве.

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Источник: minpromtorg.gov.ru