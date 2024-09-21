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Самые прекрасные уголки страны для осеннего отдыха – по версии россиян
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Самые прекрасные уголки страны для осеннего отдыха – по версии россиян

Россияне считают сентябрь идеальным осенним месяцем для путешествий

Согласно исследованию, проведенному сервисами Работа.ру и СберАвто, в котором участвовали более 3400 пользователей, 55% респондентов предпочитают для поездок сентябрь. Октябрь нравится 14%, ноябрь – 4%. Каждый десятый опрошенный считает любой осенний месяц подходящим для путешествий, а 15% не планируют отдыхать осенью.

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Основными преимуществами осенних поездок россияне считают комфортную погоду (60%), отсутствие туристического ажиотажа (19%) и более приемлемую стоимость отдыха (16%). 5% респондентов упомянули обилие интересных событий в это время года.

Выяснили, как любят отдыхать россияне

Самыми живописными направлениями для осенних поездок россияне считают Республику Карелия (45%), Алтай (39%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (25%) и Минеральные Воды (24%). Также популярны Калининград (23%), Пятигорск (22%) и Кисловодск (20%).

Среди других интересных мест называли Иркутскую область (в частности Байкал), Суздаль, Казань (по 16%), Москву и Подмосковье (15%), Плес, Ярославль и Домбай (по 14%), Красноярский край (13%), Адыгею (11%) и Владивосток (10%).

Также в своих ответах россияне упомянули Республику Башкортостан (9%), Тверскую область (8%), Тулу и Ростов-на-Дону (по 7%), Тарусу и Екатеринбург (по 5%).

Для осенних путешествий 52% респондентов предпочитают поездки на автомобиле, 46% – на поезде, 43% – на самолёте, 16% – на теплоходе или корабле, и 10% – на автобусе.

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Специалисты рекомендуют путешественникам проверять прогноз погоды в тех регионах, куда направляются. Так как погода там может существенно отличаться от погоды родного региона, и это может потребовать заблаговременной смены шин и закупки допоборудования.

Эксперты считают, что не со всеми друзьями можно отправляться в совместные поездки. Чтобы потом не было конфликтов, некоторые детали нужно обсудить заранее.

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Алексеева Елена
21.09.2024
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