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На рынок Европы выходит необычный автомобиль из Китая

BYD показал на выставке в ФРГ фургон E-Vali, способный перевозить почти 1,5 т

Китайский автоконцерн BYD презентовал новый электрический фургон E-Vali 2025, показ состоялся на международной выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере. Новинка предназначена для доставки грузов на небольшие расстояния.

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При создании E-Vali инженеры использовали новации, в частности, у фургона фирменная батарея Blade и передовая система помощи водителю. Европейским покупателям предлагаются две версии – массой 3,5 и 4,25 тонны, с объемом кузова до 17,9 кубометра. Топовая модель весом 4,25 тонны сможет перевезти груз весом до 1450 кг. Запаса хода хватит до 220-250 км, а на зарядку от 10 до 80% потребуется всего полчаса.

BYD E-Vali
BYD E-Vali

В салоне E-Vali есть беспроводная зарядка для смартфонов, голосовое управление, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность обеспечивают системы адаптивного круиз-контроля, предупреждения столкновений, автоторможения и контроля слепых зон.

BYD E-Vali
BYD E-Vali

Судя по тому, что BYD активно расширяет свое присутствие на рынке коммерческого транспорта, компания поставила перед собой цель стать лидером в этой сфере.

BYD E-Vali
BYD E-Vali
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Источник: cenyavto.com

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Светлана Тарасенко
Фото:ITHome
17.09.2024
Фото:ITHome
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