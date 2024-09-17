На рынок Европы выходит необычный автомобиль из Китая
Китайский автоконцерн BYD презентовал новый электрический фургон E-Vali 2025, показ состоялся на международной выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере. Новинка предназначена для доставки грузов на небольшие расстояния.
При создании E-Vali инженеры использовали новации, в частности, у фургона фирменная батарея Blade и передовая система помощи водителю. Европейским покупателям предлагаются две версии – массой 3,5 и 4,25 тонны, с объемом кузова до 17,9 кубометра. Топовая модель весом 4,25 тонны сможет перевезти груз весом до 1450 кг. Запаса хода хватит до 220-250 км, а на зарядку от 10 до 80% потребуется всего полчаса.
В салоне E-Vali есть беспроводная зарядка для смартфонов, голосовое управление, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Безопасность обеспечивают системы адаптивного круиз-контроля, предупреждения столкновений, автоторможения и контроля слепых зон.
Судя по тому, что BYD активно расширяет свое присутствие на рынке коммерческого транспорта, компания поставила перед собой цель стать лидером в этой сфере.
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Источник: cenyavto.com