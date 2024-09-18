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Семиместный минивэн BYD назвали в честь известной царской династии

Гибрид BYD Xia с батареей на 36,6 кВт·ч имеет запас хода на электричестве 145 км

BYD показал минивэн Xia на автосалоне в Чэнду еще 30 августа. Ожидалось, что модель будет называться Tang Max или Zhou, но компания удивила всех, выбрав имя Xia – в честь старейшей китайской династии, подчеркнув тем самым статус флагмана.

BYD Xia – это крупный минивэн с габаритами 5145 × 1970 × 1805 мм и колесной базой 3045 мм. Салон автомобиля рассчитан на семь мест с компоновкой 2 + 2 + 3 и оборудован большим подвесным экраном и рулевым колесом D-образной формы.

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Минивэн BYD Xia
Минивэн BYD Xia

BYD Xia оснащен аккумулятором емкостью 36,6 кВт·ч и имеет запас хода на электричестве до 145 км по циклу CLTC. Кроме того, у BYD Xia имеется 1,5-литровый бензиновый мотор, пиковая мощность которого пока неизвестна.

Аккумулятор весит 331 кг, что составляет 12,5% от снаряженной массы автомобиля в 2650 кг. Характеристики нового подключаемого гибридного минивэна BYD Xia раскрыло Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

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В числе особенностей автомобиля – система DiPilot ADAS, система кокпита DiLink 150 и электромагнитная система подвески DiSus-C. BYD Xia выйдет на китайский рынок в этом году со стартовой ценой 300 000 юаней (около 3,8 млн рублей).

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
18.09.2024
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