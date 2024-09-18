Китайцы снова удивили: в производство запущен аккумулятор на 1,5 млн км пробега

Компания CATL из Китая создала аккумулятор для электрокаров с ресурсом на 15 лет

Крупнейший в мире производитель тяговых аккумуляторов для электромобилей – компания из Китая CATL анонсировал батарею для электромобилей со сроком службы 15 лет и ресурсом на 1,5 млн км. Причем такие аккумуляторы запущены в производство, пишут китайские СМИ.

Отмечается, что аккумулятор Tianxing-B (Tectrans B) разработали специально для электробусов. Плотность энергии составляет 175 Вт⋅ч/кг, это абсолютный рекорд для автобусной индустрии, утверждают в компании.

Расчетный срок службы батареи составляет 15 лет и 1,5 млн километров, более того – производитель дает гарантию на первые 10 лет или 1 млн км.

Разработка китайских специалистов соответствует классу водонепроницаемости IP69, это значит, что аккумулятор может находиться в воде до 72 часов. Общеизвестно, что для электромобилей очень важна хорошая влагозащита.

CATL планирует поставлять батареи Tianxing-B для электробусов Dongfeng, Golden Dragon, Yutong Bus и других марок. В настоящее время заключены партнерские соглашения с 13 производителями. Ожидается, что новацией оснастят порядка 80 различных моделей.

Для справки, за период с январь по август 2024 года компания CATL заняла почти 50% рынка автомобильных батарей на рынке Китая. Аккумуляторы этой компании используются в 385 тыс. электробусов по всему миру.

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Источник: carnewschina.com