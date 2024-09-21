Будущее коммерческого транспорта: представлен новый технологичный фургон
На выставке IAA Transportation 2024 в Ганновере, Германия, компания BYD представила свой новейший электромобиль – BYD E-Vali. Этот полностью электрический легкий коммерческий автомобиль (LCV) нацелен на европейский рынок, где он станет прямым конкурентом Mercedes-Benz eSprinter.
BYD E-Vali позиционируется как универсальный 3,5-тонный/4,25-тонный электрический LCV, идеально подходящий для поставок последней мили в Европе.
E-Vali оснащен инновационной батареей Blade от BYD, известной своей высокой плотностью энергии и улучшенной безопасностью.
Автомобиль комплектуется полным набором современных систем помощи водителю (ADAS), включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, обнаружение слепых зон и управление удержанием на подъеме.
Электромобиль E-Vali предлагает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку и голосовое управление, что делает вождение комфортным и удобным.
BYD E-Vali имеет грузовой объем до 17,9 кубических метров, что позволяет перевозить значительные объемы груза, максимальная грузоподъемность 1450 кг.
Автомобиль оснащен широко открывающимися задними дверями, складными сиденьями для удобства, и большой высотой, позволяющей водителю стоять в кузове.
Габариты 3,5-тонной модели – 5995 х 2096 х 2780 мм (колесная база 3865 мм), 4,25-тонная модель – 6995 х 2096 х 2780 мм (колесная база 4550 мм)
E-Vali предлагает запас хода 220-250 км с аккумулятором BYD Blade емкостью 80,64 кВтч. Аккумулятор можно зарядить с 10% до 80% за 30 минут.
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Источник: CarNewsChina