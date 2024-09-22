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Табу на ДВС: в этом городе их даже запретят рекламировать

В Гааге с 2025 года запретят рекламу машин с двигателями внутреннего сгорания

К 2035 году Европейский Союз планирует фактически запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, постепенно ужесточая правила для стимулирования перехода на электромобили.

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Так, в Гааге (Нидерланды) с 1 января 2025 года будет запрещено публично рекламировать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это станет первым подобным решением в Европе после двух лет обсуждений в городском совете.

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Хотя производители смогут продолжать рекламировать качество своих марок, демонстрировать или обсуждать автомобили с двигателями внутреннего сгорания будет нельзя. Рекламы электромобилей это не коснется. Инициативу выдвинула голландская экологическая организация Reclame Fossielvrij, и данный запрет распространится и на другие города.

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Перед Гаагой аналогичные запреты обсуждались в Амстердаме, Зволле и Тилбурге. В австрийском Граце также существует запрет на рекламу, связанную с ископаемым топливом.

Уникальность Гааги заключается в том, что запрет был введен на основании местного законодательства, что может создать прецедент для других городов, позволив им самостоятельно устанавливать подобные правила.

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Источник: Auto Bild

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
22.09.2024
Фото:Unsplash
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