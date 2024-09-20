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Не за рулем: в России создали уникальный вездеход-транспортировщик

В Сети появилась информация о транспортировщике-вездеходе Калужанин МК-750

На предприятии ООО «МПК-сталь» в городе Малоярославец Калужской области создали электрический транспортировщик Калужанин МК-750. Машина внедорожная, управляется с пульта дистанционного управления и может перевозить грузы массой до тонны – при снаряженной массе 640-800 кг в зависимости от исполнения. При этом аппарат компактный – габариты составляют 3250 / 1650 / 1250 мм.

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Авторы проекта считают, что такая машина пригодится в строительстве, в сельском хозяйстве, при перевозке больших грузов социального назначения и при решении других задач, вплоть до применения в армии.

Его можно привезти в любое место, как прицеп к легковому автомобилю, со скоростью до 70 км/ч. Собственная же скорость составляет 2,5-10 км/ч. На малых скоростях осуществляется парковка в зоне погрузки/выгрузки, на более высоких – транспортировка груза. Происходит она так: оператор идет рядом с транспортировщиком, контролируя процесс с пульта дистанционного управления. Сигнал устанавливается через любую связь: Bluetooth, Wi-Fi, радиосигнал.

Сейчас эта большая «машинка на пульте» оснащена электромотором Nissan мощностью 80 кВт, но эту мощность создатели считают избыточной, в серийной версии будет 20-25 кВт. Остальные компоненты в основном отечественные: мост и колеса от УАЗа, амортизаторы от мотоцикла «Урал», поворотная ось от башенной установки экскаватора.

Есть несколько вариаций поворотного узла. Машина оснащается штабелером – системой вилочного погрузчика. Есть возможность поставить дополнительное оборудование. Ведущий тут только передний мост – этого машине, способной мгновенно повернуть на 45 градусов, достаточно, чтобы выбраться из глубокой колеи.

По словам авторов, по возможностям Калужанин значительно превосходит и рохлю, и вилочные погрузчики – в основном за счет способности транспортировать грузы по любой поверхности. Сравнимый по грузоподъемности погрузчик обойдется в 5-6 млн рублей, тогда как ориентировочная цена Калужанина – от 1,8 млн рублей.

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Калужанин МК-750 уже прошел внутренние дорожные испытания, впереди – испытания на военном полигоне под Санкт-Петербургом и... сертификация в качестве прицепа! Воочию увидеть запечатленный на фото прототип можно будет на выставке «Вездеходер 2024», которая пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря.

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Источник: Уазбука

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
20.09.2024
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