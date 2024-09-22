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Ваш прицеп сможет развернуться и встать на место сам. Без помощи авто

Система Mover делает любой прицеп самодвижущимся с дистанционным управлением

С помощью новой системы Mover любой прицеп можно сделать самодвижущимся с дистанционным управлением. Это значительно упрощает маневрирование и парковку прицепов и кемперов в ограниченных пространствах, а также облегчает сцепку с транспортным средством.

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Движитель, устанавливаемый рядом с колесами каравана, позволяет перемещать его на несколько метров без использования буксирующего автомобиля. Он состоит из двух приводов на ось и управляется беспроводным пультом дистанционного управления, что позволяет легко перемещать караван вперед, назад и поворачивать.

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Приводные ролики с электродвигателями прижимаются к колесам каравана после отцепления тягача. В зависимости от модели это может происходить автоматически или вручную. Таким образом, можно точно выровнять караван на стоянке.

При выборе движителя следует учитывать вес прицепа или каравана, количество осей и тип шасси. Важно, чтобы движитель подходил по мощности, особенно для тяжелых двухосных прицепов.

Рабочее положение системы Mover
Рабочее положение системы Mover

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Также стоит обратить внимание на тип управления: полностью автоматические системы удобнее, так как они электрически прижимают ролики к колесам, но они и дороже.

Не следует забывать про аккумулятор, который должен обеспечивать достаточную емкость для работы системы, особенно при преодолении уклонов. Дополнительные функции, такие как плавный старт и остановка, сделают маневрирование еще более точным и безопасным.

Стоимость такой системы варьируется от тысячи евро и более.

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Источник: Auto Zeitung

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
22.09.2024
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