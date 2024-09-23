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Не успели отдохнуть летом? Мы нашли для вас дешевые туры «все включено»

В АТОР рассказали, когда туры в Египет all inclusive продаются в 2 раза дешевле

Самым выгодным временем для отдыха в Египте является конец ноября – начало декабря, в этот период цены на туры «все включено» ниже почти в два раза, чем в октябре. Об этом рассказали в Ассоциации туорператоров России (АТОР).

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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

В частности, цены на недельные пакетные туры с вылетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочных отелях по системе all inclusive стартуют от 202 тыс. рублей на двоих. За проживание в отеле пять звезд с тарифом «ультра все включено» отдыхающие заплатят от 231 тыс. рублей на двоих, а в люксовых апартаментах – от 359 тыс. рублей на двоих.

Можно найти аналогичные туры с вылетом 27 ноября с проживанием в четырехзвездочных отелях по цене от 111 тыс. рублей на двоих, в отделе пять звезда цены от 140 тыс. рублей на двоих, а в люксовых – от 192 тыс. рублей на двоих.

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У еще одного оператора можно найти новогодние недельные туры «все включено» с вылетом 27 декабря от 164 тыс. рублей на двоих. При этом в АТОР предупредили, что после новогодних праздников цены еще упадут, причем значительно.

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Источник: atorus.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
23.09.2024
Фото:Unsplash
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