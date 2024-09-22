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Бестселлер на подходе: кроссовер Zeekr оказался дешевле ожидаемого при бешеном спросе

За три недели после старта продаж Zeekr 7X собрал почти 60 000 предзаказов

За три недели до начала продаж Zeekr 7X получил без малого 60 000 предзаказов, что говорит о настоящем ажиотаже вокруг модели. И это неудивительно, ведь кроссовер предлагает не только роскошь и технологичность, но и привлекательную цену, которая оказалась ниже ожидаемой.

Zeekr 7X
Zeekr 7X
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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Базовая версия Zeekr 7X стоит 230 000 юаней (около 32 600 долларов), что на 10 000 юаней меньше предварительной цены. За эти деньги покупатель получает не просто кроссовер, а настоящий набор премиальных опций: мультиконтурные кресла с вентиляцией и массажем, аудиосистему с 21 динамиком, панорамную крышу, трёхзонный климат-контроль, 800-вольтовую электросистему и тормоза Brembo.

Zeekr 7X оснащен силовой установкой мощностью 422 л. с. и 440 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 75 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 605 километров. Привод задний.

Zeekr 7X
Zeekr 7X

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Топовая версия Zeekr 7X, оцененная в 270 000 юаней, предлагает еще больше возможностей. В нее добавлены адаптивная пневмоподвеска, полноприводная система с отдачей 646 л.с. и 710 Нм крутящего момента. Емкость батареи увеличена до 100 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода в 705 километров. Особенно впечатляет динамика топовой версии: разгон с 0 до 100 километров в час занимает всего 3,8 секунды!

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
22.09.2024
Фото:Autohome
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