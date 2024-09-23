Байкерам сделают поблажку — проезд по платным трассам станет дешевле

В Госдуме призвали Минтранс снизить плату мотоциклистам за проезд по «платникам»

Российским мотоциклистам необходимо снизить плату за проезд по платным магистралям. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтранса Романа Старовойта.

В настоящее время максимальный размер платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам общего пользования федерального значения регламентируется в рамках постановления правительства, напомнил парламентарий.

В качестве минимальной категории транспортного средства указаны транспортные средства с двумя и более осями, включая транспортные средства с прицепом высотой не более 2 м. В эту категорию входят мотоциклы с объемом двигателя больше 50 куб. см или если максимальная конструктивная скорость при любом двигателе превышает 50 км/ч.

«Таким образом, плата, взимаемая за проезд, является одинаковой для легковых автомобилей и для мотоциклов», – констатирует зампред.

Спиридонов отмечает, что технические параметры этих транспортных средств кардинально отличаются, кроме того, «износ дорожного полотна» несоразмерный. Поэтому он просит Минтранс высказать позицию по поводу уменьшения платы за проезд мотоциклистам, так будет справедливо, резюмировал Спиридонов.

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Источник: tass.ru