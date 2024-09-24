Новая пятилетняя инвестпрограмма РЖД ожидается на уровне 2024 года

Минтранс: Правительство РФ в ноябре рассмотрит инвестпрограмму РЖД на 2025 год

Инвестиционная программа «Российских железных дорог» (РЖД), рассчитанная на пять лет, в настоящее время находится в стадии обсуждения. Ожидается, что Правительство РФ рассмотрит ее уже в текущем ноябре. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

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«Не скажу сейчас точных показателей по инвестпрограмме, в стадии обсуждения сейчас. Будут сформированы параметры и возможные меры, исходя из этого будет понимание. В ноябре ожидаем, что будет рассмотрено [правительством], одобрено», – уточнил замминистра в кулуарах форума «Цифровая транспортация».

По словам Иванова, новая программа РЖД на 2025 год должна быть не меньше объема 2024 года.

«Мы считаем, что объем инвестпрограммы должен быть аналогичный, как и в этом году, не меньше. У нас порядка 1 трлн рублей с небольшим был в этом году», – уточнил замминистра.

Напомним, согласно утвержденных ранее советом директоров РЖД финансового плана и инвестиционной программы на 2024 год бюджет составит 1 трлн 275 млрд рублей. Ожидается, что погрузка на сети РЖД по итогам 2024 года вырастет на 1,7% и составит 1,265 млрд тонн.

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Источник: tass.ru