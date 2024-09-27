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Россияне приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ и жителей Курской области

14 сентября ДОСААФ России организовал автопробег в поддержку участников СВО

14 сентября 2024 года стартовал автопробег, организованный ДОСААФ России совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и посвященный поддержке участников СВО и доставке гуманитарной помощи жителям Курской области.

Пробег стартовал от мемориального комплекса «Штыки», посвященного защитникам Москвы и расположенного на 40-м километре Ленинградского шоссе.

Маршрут автопробега

г. Москва – г. Зеленоград – г. Тверь – г. Ржев (Тверская область) – г. Смоленск – г. Брянск – г. Калуга – г. Орел – пгт Поныри (Курской области) – г. Старый Оскол (Белгородская область) – г. Москва, г. Зеленоград.


Цель автопробега

Основной целью мероприятия является оказание гуманитарной помощи жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свое жилье, а также поддержка солдат Вооруженных Сил РФ, самоотверженно защищающих Родину в зоне СВО.


Задачи автопробега

  • воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине;
  • формирование гражданского и патриотического самосознания молодого поколения;
  • привлечение новых членов в ряды ДОСААФ России;
  • вовлечение молодежи в дело увековечения памяти павших героев Отечества, героических страниц нашей общей истории;
  • сохранение и приумножение традиций ДОСААФ России;
  • оказание гуманитарной помощи и моральной поддержки населению приграничных территорий, а также личному составу воинских частей и подразделений, принимающему участие в специальной военной операции.

В РФ организован автопробег в поддержку жителей Курской области и участников СВО

В РФ организован автопробег в поддержку жителей Курской области и участников СВО

Награждение участников

Участники автопробега, успешно выполнившие программу, награждаются дипломами и памятными подарками организаторов мероприятия.

Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны ДОСААФ России, представители общественного движения «ЮНАРМИЯ», казачества, молодежных общественных объединений, принявшие активное участие в мероприятиях автопробега, награждаются дипломами и памятными подарками, учреждаемыми ДОСААФ России, патриотическими организациями и спонсорами.


В ходе проведения автопробега производится вручение грамот и наград ДОСААФ России руководителям администраций (мэрам и другим должностным лицам) городов воинской славы, представителям региональных отделений ДОСААФ России, ветеранских, молодежных и других общественных объединений за участие в совместной деятельности с ДОСААФ России.

Финансирование мероприятий Автопробега осуществляется за счёт субсидии Министерства просвещения Российской Федерации, Центрального совета ДОСААФ России, финансовых средств РО ДОСААФ России, ПОУ «ЦАМК ДОСААФ России».

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Лежнин Роман
Фото:ДОСААФ России
Количество просмотров 4
27.09.2024
Фото:ДОСААФ России
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