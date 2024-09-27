Россияне приняли участие в автопробеге в поддержку ВС РФ и жителей Курской области
14 сентября 2024 года стартовал автопробег, организованный ДОСААФ России совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и посвященный поддержке участников СВО и доставке гуманитарной помощи жителям Курской области.
Пробег стартовал от мемориального комплекса «Штыки», посвященного защитникам Москвы и расположенного на 40-м километре Ленинградского шоссе.
Маршрут автопробега
г. Москва – г. Зеленоград – г. Тверь – г. Ржев (Тверская область) – г. Смоленск – г. Брянск – г. Калуга – г. Орел – пгт Поныри (Курской области) – г. Старый Оскол (Белгородская область) – г. Москва, г. Зеленоград.
Цель автопробега
Основной целью мероприятия является оказание гуманитарной помощи жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свое жилье, а также поддержка солдат Вооруженных Сил РФ, самоотверженно защищающих Родину в зоне СВО.
Задачи автопробега
- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине;
- формирование гражданского и патриотического самосознания молодого поколения;
- привлечение новых членов в ряды ДОСААФ России;
- вовлечение молодежи в дело увековечения памяти павших героев Отечества, героических страниц нашей общей истории;
- сохранение и приумножение традиций ДОСААФ России;
- оказание гуманитарной помощи и моральной поддержки населению приграничных территорий, а также личному составу воинских частей и подразделений, принимающему участие в специальной военной операции.
В РФ организован автопробег в поддержку жителей Курской области и участников СВО
В РФ организован автопробег в поддержку жителей Курской области и участников СВО
Награждение участников
Участники автопробега, успешно выполнившие программу, награждаются дипломами и памятными подарками организаторов мероприятия.
Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ветераны ДОСААФ России, представители общественного движения «ЮНАРМИЯ», казачества, молодежных общественных объединений, принявшие активное участие в мероприятиях автопробега, награждаются дипломами и памятными подарками, учреждаемыми ДОСААФ России, патриотическими организациями и спонсорами.
В ходе проведения автопробега производится вручение грамот и наград ДОСААФ России руководителям администраций (мэрам и другим должностным лицам) городов воинской славы, представителям региональных отделений ДОСААФ России, ветеранских, молодежных и других общественных объединений за участие в совместной деятельности с ДОСААФ России.
Финансирование мероприятий Автопробега осуществляется за счёт субсидии Министерства просвещения Российской Федерации, Центрального совета ДОСААФ России, финансовых средств РО ДОСААФ России, ПОУ «ЦАМК ДОСААФ России».
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