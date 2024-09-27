Вспомните историю зарождения российского туризма в новом фильме-исследовании

27 сентября состоится премьера фильма «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет»

Премьера фильма-исследования Российского союза туриндустрии (РСТ) «Туризм. Путешествие длиной в 300 лет» состоится сегодня, 27 сентября, во Всемирный день туризма, на национальном видеохостинге RUTUBE. Фильм будет доступен на канале Российского союза туриндустрии.

В шести сериях фильма о своей жизни в туризме и турбизнесе расскажут 38 спикеров – историки, журналисты, артисты, бизнесмены. Фильм начинается с указа царя Петра I от 1717 года о создании первого в России курорта – Марциальные воды в Карелии. Дальше сюжет проходит через историю Кавказских Минеральных Вод, масштабное строительство санаториев в СССР, включение Сочи в список всесоюзных ударных строек, создание «Интуриста» и «Спутника». Потом падение железного занавеса и открытые границы, нулевые годы, а в финале шестой серии – разговор о будущем туризма.

«Работа над фильмом заняла больше года и шла по принципу, который мы считаем ключевым: создавать новое, опираясь на лучший опыт прошлого. Уникальные материалы – репродукции картин, копии древних актов, фотографии, хронику предоставили более 50 музеев, архивов и частных коллекций, а при их оформлении мы использовали возможности искусственного интеллекта. Надеюсь, фильм будет интересен не только профессионалам туризма, но и путешественникам, мы старались рассказать туристическую историю страны объемно и увлекательно», – говорит президент РСТ Илья Уманский.

Герои фильма рассказали, с какими сложностями был связан выезд за рубеж в советские годы, как создавались первые «рыночные» турфирмы и с какими приключениями они набирались опыта в новых условиях, как бывшие советские граждане почувствовали вкус заграницы в отелях «всё включено», какое впечатление произвела на иностранцев Олимпиада в Сочи и т.д.

На канале РСТ в RUTUBE уже доступны две серии фильма из шести. Остальные выйдут на следующей неделе.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Пресс-служба РСТ