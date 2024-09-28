Максим Ликсутов: Больше 110 маршрутов коммерческих перевозчиков проходят по выделенным полосам

Подсчитано количество маршрутов коммерческих перевозчиков, проходящих по выделенным полосам

Как отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, более 110 маршрутов коммерческих перевозчиков проходят по выделенным полосам, ежедневно на них совершается более 460 тысяч поездок.

Топ-5 самых популярных маршрутов коммерческих перевозчиков, которые проходят по выделенным полосам:

№ T64

№ 429

№ 282

№ 100

№ 329

Ежедневно на этих маршрутах пассажиры совершают более 56 тыс. поездок. До половины своего пути транспорт следует по выделенным полосам. Коммерческие перевозчики регулярно обновляют парк техники. В ближайшее время на линию выйдут более 140 современных автобусов.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Комерческие перевозчики полностью интегрированы в систему Московского транспорта. В них работают все способы оплаты проезда и действуют льготы. Автобусы следуют по выделенным полосам – это позволяет в 3-4 раза сократить время в пути и снизить аварийность примерно на 25%. Продолжаем развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Современный парк коммерческих перевозчиков – это:

умное освещение, низкий пол, откидные аппарели и климат-контроль

яркие медиаэкраны с полезной информацией

зарядки для гаджетов

В более чем 1 100 коммерческих автобусах действуют все способы оплаты проезда, пассажирские сервисы и льготы. Пересадки между всеми маршрутами наземного транспорта остаются бесплатными.

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Источник: Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы