Планируем новогодний отдых: подборка зимних туров — 2024

Россиянам назвали стоимость популярных маршрутов в период новогодних праздников

Стоимость туристических пакетов в зимний сезон возрастет до 270%, дороже всего празднование Нового года обойдется в Красной Поляне. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он напомнил, что путешествия по России более удобны и доступны, чем за рубеж, потому что нет необходимости в визах и длительных перелетах.

«Пятерка новогодних направлений не меняется уже много лет: на первом месте Краснодарский край, затем Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Великий Устюг», – перечислил глава АТОР.

Самым популярным зимним видом отдыха он назвал поездки на горнолыжные курорты, и Красная Поляна является неоспоримым лидером. На этот маршрут приходится до 60-70% всех бронирований. Здесь созданы максимально комфортные условия для отдыхающих, включая разнообразие трасс, прокат снаряжения, уютные кафе и рестораны, подчеркивает Ромашкин.

Чтобы сэкономить, можно отправиться в отпуск не в период праздничных дат, а с 15 по 30 января, например, советует вице-президент АТОР. В этот период стоимость туров снижается почти на 30%. И лучше заселяться в отелях подальше от центра, а вместо самолета использовать для путешествий машину.

Куда отправиться в путешествие

Отдых в Кирове обойдется в 25 тыс. рублей за три дня. Масштабные празднества начнутся в последней декаде декабря.

В Калининграде традиционно организуют масштабную новогоднюю ярмарку. Она проходит на площади перед Кафедральным собором. Цена отдыха: 40-43 тыс. рублей за пять дней.

Покататься на упряжках с маламутами и хаски, пройтись по ледяным озерам, покормить с руки оленей можно в Карелии (40 тыс. рублей за пять дней).

Стоимость новогоднего тура на Байкал – 140 тыс. рублей за пять дней. Катание на собачьих упряжках, посещение этнической деревни и знакомство с бурятской кухней (140 тыс. рублей за пять дней).

В Новый год на Ямале можно прогуляться по Салехарду и полюбоваться пейзажами ямальской природы, а также побывать в стойбище оленеводов. Цена: 60 тыс. рублей за пять дней.

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Источник: vm.ru