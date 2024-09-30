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Дилеры бесплатно устранят дефект этих авто в рамках отзывной кампании

BYD отзывает почти 100 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал отзыв 96,7 тыс. электромобилей из-за риска возгорания. Эта отзывная кампания является самой крупной в истории производителя, пишут китайские СМИ.

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Отзыву подлежат хэтчбеки Doplhin и кроссоверы Yuan Plus, выпущенные в период с ноября 2022 по декабрь 2023 года. Причиной отзыва стал дефект контроллера электроусилителя рулевого управления.

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Речь идет о том, что на конденсаторе на плате контроллера могут образоваться микротрещины, во время эксплуатации автомобиля они могут расшириться и вызвать короткое замыкание. Которое, в свою очередь, приведет к перегреву или возгоранию.

Теперь дилерам предстоит установить на отозванных автомобилях изоляционные прокладки на контроллеры, чтобы устранить потенциальные риски. Все работы для автовладельцев будут бесплатными.

Напомним, автоконцерн BYD является крупнейшим производителем автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в КНР. В августе компания реализовала 373,1 тыс. таких машин, это на 36% больше, чем в конце лета 2023 года.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
30.09.2024
Фото:Unsplash
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