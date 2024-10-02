Глобальную конкурентоспособность транспортной инфраструктуры РФ увеличат в 1,5 раза

На развитие транспортной инфраструктуры России инвестируют более 9 трлн рублей

Инвестиции в размере 9,3 трлн рублей направят на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы». Согласно паспорту госпрограммы, средства переведут до 2030 года.

В рамках программы до того времени планируется повысить доступность качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 14,2 тыс. пасс.-км на одного жителя, повысить до 85% уровень нормативного состояния инфраструктуры – Единой опорной транспортной сети, а также увеличить долю дорог крупнейших городских агломераций до 85%, и долю автотрасс регионального и межмуниципального значения (до 60%).

Кроме того, глобальная конкурентоспособность транспортной инфраструктуры РФ, в том числе за счет увеличения мощности Единой опорной транспортной сети, планируется увеличить не менее чем в 1,5 раза от уровня 2023 года.

Также в планах нарастить качество транспортных услуг за счет увеличения к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта и повысить комплексную безопасность и устойчивость транспортной системы. Это делается с целью сокращения количества происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1% по сравнению с уровнем 2021 года.

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Источник: ТАСС