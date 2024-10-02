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Благодаря маршруту через Алтай дорогу из Казахстана в Монголию сократят в 2 раза

Между Казахстаном и Монголией построят дорогу через РФ протяженностью 837 км

В рамках расширения культурных и экономических связей власти Казахстана и Монголии построят новую дорогу, она соединит оба государства. Причем большая часть трассы пройдет по территории России – благодаря этому маршрут сократится почти в два раза. Об этом сообщили в казахстанском Минтрансе.

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Вопрос строительства новой трассы обсуждался представителями Казахстана и Монголии в ходе встречи, посвященной сотрудничеству в транспортной сфере между обеими странами. Согласно сведениям казахстанского ведомства, маршрут трассы пройдет через два крупнейших города Восточно-Казахстанской области – Усть-Каменогорск и Риддер, населенный пункт Туекта в Республике Алтай и до границы с Монголией.

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«Большая часть маршрута проходит по территории Российской Федерации, в случае согласия российской стороны на строительство дороги маршрут будет оптимизирован до 837 км. В настоящее время существующая автомобильная дорога Усть-Каменогорск – Рубцовск – Барнаул – Туекта – граница Монголии составляет 1604 км», – говорится в сообщении Минтранса Казахстана.

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В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент уже построена часть дороги на территории Казахстана, протяженностью 189 км, а на участке трассы в 62 км сделают ремонт.

Напомним, между Казахстаном и Монголией нет общей границы, но от крайней точки на востоке Казахстана до монгольской границы расстояние по прямой составляет порядка 40 км.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Shan Lu/China News Service/VCG/Т
Количество просмотров 20
02.10.2024
Фото:Shan Lu/China News Service/VCG/Т
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