Благодаря маршруту через Алтай дорогу из Казахстана в Монголию сократят в 2 раза

Между Казахстаном и Монголией построят дорогу через РФ протяженностью 837 км

В рамках расширения культурных и экономических связей власти Казахстана и Монголии построят новую дорогу, она соединит оба государства. Причем большая часть трассы пройдет по территории России – благодаря этому маршрут сократится почти в два раза. Об этом сообщили в казахстанском Минтрансе.

Вопрос строительства новой трассы обсуждался представителями Казахстана и Монголии в ходе встречи, посвященной сотрудничеству в транспортной сфере между обеими странами. Согласно сведениям казахстанского ведомства, маршрут трассы пройдет через два крупнейших города Восточно-Казахстанской области – Усть-Каменогорск и Риддер, населенный пункт Туекта в Республике Алтай и до границы с Монголией.

«Большая часть маршрута проходит по территории Российской Федерации, в случае согласия российской стороны на строительство дороги маршрут будет оптимизирован до 837 км. В настоящее время существующая автомобильная дорога Усть-Каменогорск – Рубцовск – Барнаул – Туекта – граница Монголии составляет 1604 км», – говорится в сообщении Минтранса Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент уже построена часть дороги на территории Казахстана, протяженностью 189 км, а на участке трассы в 62 км сделают ремонт.

Напомним, между Казахстаном и Монголией нет общей границы, но от крайней точки на востоке Казахстана до монгольской границы расстояние по прямой составляет порядка 40 км.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС