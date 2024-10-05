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Салон можно превратить в настоящий офис: представлен новый навороченный кроссовер

IM Motors представила новый электрический кроссовер LS6 в двух версиях

IM Motors, известный китайский автопроизводитель, представил свой новый электрический кроссовер LS6, который обещает стать настоящей находкой для тех, кто привык работать в дороге.

IM LS6
IM LS6
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IM LS6 – это не просто автомобиль, а мобильный офис, оснащенный всем необходимым для комфортной работы. Главная изюминка – это возможность превратить правое переднее сиденье в полноценное рабочее место. Съемная полка и планшет, который можно крепить в разных положениях, создают удобную поверхность для работы с документами, ноутбуком или планшетом. Беспроводная зарядка для двух смартфонов позволит не беспокоиться о заряде устройств, а большой экран с диагональю 26,3 дюйма, который служит центральным пультом управления, обеспечит комфортную работу с приложениями.

IM LS6
IM LS6

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LS6 – это не только удобство, но и мощь. Модель доступна в двух вариантах: заднеприводном и полноприводном. Заднеприводная версия, основанная на 400-вольтовой архитектуре, развивает мощность от 290 до 402 л.с. Полноприводная же версия, поддерживающая 900-вольтовую зарядку, обладает мощностью до 776 л.с. и максимальным крутящим моментом 800 Нм. Время разгона до 100 км/ч составляет от 3,48 до 6,4 секунды, а максимальная скорость – от 210 до 252 км/ч.

В LS6 комфорт выходит на новый уровень. Сиденья получили функцию невесомости, а задний ряд может трансформироваться в режим «шезлонг». Это позволяет пассажирам удобно расположиться и отдохнуть во время длительных поездок.

Интерьер IM LS6
Интерьер IM LS6

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IM LS6 предлагает доступную цену, которая варьируется от 31 000 до 40 000 долларов. С таким широким диапазоном цен LS6 становится доступным для широкого круга покупателей, которые ценят комфорт, функциональность и технологичность.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 5
05.10.2024
Фото:CarNewsChina
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