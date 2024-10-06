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Tutu: собаки, кошки и насекомые – самые частые...

Путешествие с питомцем: с какими любимцами путешествуют россияне?

Tutu: собаки, кошки и насекомые – самые частые спутники россиян в поездках

Поездка в отпуск – это всегда радостное событие, но вдвойне приятнее, когда рядом любимый питомец. Согласно опросу сервиса путешествий Tutu.ru, более 20% россиян предпочитают брать своих животных с собой в дорогу.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Неудивительно, что на вершине рейтинга оказались собаки – 43,92% опрошенных путешествуют именно с ними. Собаки – верные спутники, они любят активный отдых и всегда рады новым приключениям. Кошки чуть менее активны, но тоже не отстают: 28,19% опрошенных путешествуют с мурлыкающими компаньонами.

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Необычным, но забавным является тот факт, что 2,27% россиян отправляются в путешествие с экзотическими насекомыми, такими как пауки и мадагаскарские тараканы.

1,78% респондентов путешествуют с рептилиями – змеями, ящерицами. Некоторые считают, что эти животные способны приносить удачу и успокаивать нервы. С попугаями путешествуют 1,5% опрошенных, возможно, желая поделиться с пернатым другом радостью от новых мест.

Несмотря на небольшое количество, 1% путешественников отправляется в отпуск с рыбками и морскими черепахами.

Хомяки, морские свинки и другие грызуны – самые редкие спутники в путешествиях. Лишь 0,3% опрошенных берут их с собой.

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26,99% россиян, путешествующих с питомцами, отдают предпочтение автомобилю. Это самый удобный и комфортный вариант для животных, особенно если речь идет о длительной поездке. На втором месте – самолет (20,83%), за ним следует поезд (9,64%) и автобус (4,54%).

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.10.2024
Фото:Unsplash
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