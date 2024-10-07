Продажи конкурента Tesla стартуют на этой неделе — новинка оснащена нейросетью

Первое авто с искусственным интеллектом Xpeng P7+ готовится к выходу в Китае

Новый фастбек Xpeng P7 от известного китайского бренда NEV заметили у дилеров в Китае. О поступлении первой партии в автосалон написали местные СМИ. Старт продаж запланирован на 10 октября.

Производитель Xpeng P7+ позиционирует его как «первый в мире автомобиль с искусственным интеллектом». Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng, продажи новинки стартуют уже в четвертом квартале 2024 года.

Xpeng P7+

Габариты Xpeng P7 + составляют 5056/1937/1512 мм при размере колесной базы 3000 мм. Xpeng P7+ доступен в двух вариантах силовой установки, в базовой версии он оснащен одним электродвигателем мощностью 180 кВт (241 л. с.).

Более мощная версия получила электродвигатель отдачей 230 кВт (308 л. с.). P7+ доступен с двумя вариантами аккумуляторов LFP: 60,7 кВт·ч для пробега 575 км (CLTC) и 76,3 кВт·ч для пробега 685 км (CLTC). Отмечается, что расход топлива составляет 11 кВт·ч/100 км. Внешне Xpeng P7 отличает элегантный дизайн.

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Источник: carnewschina.com