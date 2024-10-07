Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
7 октября
Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии
В Сети появились кадры с места ДТП с погибшими...
Отечественный электрокар Атом
7 октября
Новая марка электромобиля готовится покорить глобальный авторынок
Отечественный электрокар Атом будут поставлять...
Что плохо работает в этих популярных внедорожниках? Ответ владельцев!
7 октября
Что плохо работает в этих популярных внедорожниках? Ответ владельцев!
Автостат: владельцы внедорожников Tank часто...

Шок-цена: мировой бренд предложил скидку на модель более 5 млн рублей

Цена 587-сильного Mercedes-Benz G-Class на рынке упала сразу на 5 млн рублей

Стоимость электрической версии Mercedes-Benz G-Class до недавнего времени составляла не менее 200 тысяч евро (порядка 29 млн. рублей по текущему курсу) в базовой комплектации. Сейчас стартовая цена модели снизилась сразу на 50 тыс. евро (5,2 млн рублей).

Mercedes-Benz G 580
Mercedes-Benz G 580
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Изначально «EQ-технология» у Mercedes-Benz G580 была доступна только в эксклюзивной комплектации Edition One, стоимость которой составляла 200,3 тыс. евро. Сейчас Mercedes-Benz предлагает эту модель в новой базовой комплектации от 149,967 тыс. евро.

Рекомендуем
«Японец» и «немец» за 2,4 млн и еще две новинки параимпорта

Стоит отметить, что при этом у автомобиля не изменилась силовая установка, под капотом стоят четыре электромотора общей мощностью 587 л.с. с максимальным крутящим моментом 1 164 Нм. Благодаря такой мощности машина разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Запаса хода аккумуляторной батареи емкостью 116 кВт•ч хватит на расстояние до 468 км.

Примечательно, что пакет AMG Styling для экстерьера и пакет Superiorline для интерьера не входят в стандартное оснащение, их можно заказать в качестве дополнительных опций за 8,603 и 19,457 тыс. евро соответственно.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ixbt.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 5
07.10.2024
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3