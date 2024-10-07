Шок-цена: мировой бренд предложил скидку на модель более 5 млн рублей

Цена 587-сильного Mercedes-Benz G-Class на рынке упала сразу на 5 млн рублей

Стоимость электрической версии Mercedes-Benz G-Class до недавнего времени составляла не менее 200 тысяч евро (порядка 29 млн. рублей по текущему курсу) в базовой комплектации. Сейчас стартовая цена модели снизилась сразу на 50 тыс. евро (5,2 млн рублей).

Mercedes-Benz G 580

Изначально «EQ-технология» у Mercedes-Benz G580 была доступна только в эксклюзивной комплектации Edition One, стоимость которой составляла 200,3 тыс. евро. Сейчас Mercedes-Benz предлагает эту модель в новой базовой комплектации от 149,967 тыс. евро.

Стоит отметить, что при этом у автомобиля не изменилась силовая установка, под капотом стоят четыре электромотора общей мощностью 587 л.с. с максимальным крутящим моментом 1 164 Нм. Благодаря такой мощности машина разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Запаса хода аккумуляторной батареи емкостью 116 кВт•ч хватит на расстояние до 468 км.

Примечательно, что пакет AMG Styling для экстерьера и пакет Superiorline для интерьера не входят в стандартное оснащение, их можно заказать в качестве дополнительных опций за 8,603 и 19,457 тыс. евро соответственно.

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Источник: ixbt.com